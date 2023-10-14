Заморозка любви: рунический прогноз на следующую неделю

Руны никогда не врут, уверены эзотерики. Эта древняя предсказательная система считается одной из самых точных. И в вопросах любви она ошибается крайне редко.

Известная предсказательница Инна Мишина рассказала, что нового третья неделя октября привнесет в отношения. По ее словам, на эти даты выпала руна Иса, поэтому сказать, что в любви все будет гладко, нельзя.

«Эта руна предостерегает от поспешных действий. В этот период партнеры могут взять паузу в отношениях или вовсе прекратить их. Это не так уж плохо: Иса призывает задуматься над чувствами, ценностями и тем, что человек ищет», — заявила Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ясновидящая посоветовала сконцентрироваться на своем внутреннем мире и даже немножко уйти в себя, чтобы не наломать дров. Эмоции придется сдерживать изо всех сил.

«На следующей неделе важно не давать своим чувствам власти. Постарайтесь сохранять спокойствие и хладнокровие в любовных ситуациях», — пояснила эзотерик.

В ближайшее время не стоит ждать предложения руки и сердца или надеяться, что отношения выйдут на новый уровень, продолжила она. Это время надо просто пережить.

«Руна Иса олицетворяет замороженные возможности. Возможно, какие-то ваши планы в отношениях временно задержатся. Не бойтесь этой остановки: это может быть необходимо, чтобы впоследствии двигаться вперед более уверенно», — заключила собеседница издания.

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