Заморозки со снегом ожидаются в столичном регионе на следующей неделе

Заморозки со снегом прогнозируются в столичном регионе на следующей неделе. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ведущего специалиста информагентства «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

Согласно прогнозу, в начале следующей недели температура воздуха может опуститься до минус четырех градусов. Также в понедельник вероятен дождь с мокрыми снежинками.

При этом в выходные дни ожидается довольно теплая погода — до четырнадцати градусов выше нуля.

Специалист рекомендовала жителям достать куртки, шарфы и шапки.