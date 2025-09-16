Замоскворецкий суд продлил на месяц арест полицейскому Ковалеву по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы принял решение о продлении срока ареста полицейского Сергея Ковалёва по делу, связанному с обвинениями в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судебной инстанции. Дело касается главного редактора Телеграм-канала Baza Глеба Трифонова.

Как пояснил собеседник агентства, срок нахождения Ковалева под стражей продлен сроком на месяц.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Ковалева Сергея Анатольевича на срок 01 месяц 00 суток», — сказали в суде.

В июле были арестованы Сергей Ковалев, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское", Александр Аблаев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару, и Александр Селиванов, оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода.

Селиванов в суде признал свою вину в получении взятки. Его защита сообщила, что речь идет о сумме около 137 тысяч рублей. Позже стало известно, что Аблаев также дал признательные показания. По данным следствия, все трое на протяжении двух лет передавали служебную информацию Телеграм-каналу Baza.

Трифонов обвиняется в даче взятки в трех случаях. Он не признает свою вину. Защита главного редактора ранее ходатайствовала о его освобождении под залог в размере 3 миллионов рублей.

В четверг на этой неделе суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Трифонова. В тот же день будут рассмотрены аналогичные материалы в отношении Аблаева и Селиванова.