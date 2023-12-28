Зампред Духин: единая платформа местных новостей появится в Московской области

В Подмосковье в следующем году запустят единую платформу новостей из разных муниципалитетов — портал Regions.ru. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал заместитель председателя правительства региона Вячеслав Духин.

«Человека очень волнует то, что происходит в его городе, на его улице в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования. И эта информация тоже должна качественно производиться и качественно подаваться, в том числе на цифровых платформах», — сказал Духин.

По его словам, в регионе стремятся к тому, чтобы в каждом подмосковном городе появилась площадка-лидер, в том числе, в социальных сетях и электронных СМИ. В новом портале каждый пользователь сможет получить срез новостей, которые касаются именно тому месту, откуда он туда зашел. Зампред отметил, что что власти Московской области делают очень большую ставку на этот ресурс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.