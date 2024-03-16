Зампред ЦИК: результаты выборов президента России раскроют вечером 17 марта

В Центральной избирательной комиссии рассказали, когда ожидать результатов президентских выборов в России, и в какое время их озвучат. Информацией с ТАСС поделился председатель ЦИК Николай Булаев.

После окончания подсчетов голосов со всех регионов России должны озвучить результаты. По закону, это должно произойти 17 марта, в официальный день завершения президентских выборов. Николай Булаев раскрыл, когда именно обнародуют итоги.

«Первые результаты после 21:00. Так по закону», — заявил зампредседателя ЦИК РФ.

Напомним, что граждане России показывают высокую явку на выборах президента страны. К вечеру второго дня голосования она составила более 50%. Завтра, 17 марта, последний день работы избирательных участков.

Ранее сообщалось, что