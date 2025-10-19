Зампреда комитета Калининграда арестовали по делу о мошенничестве со скамейками

Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу до 10 декабря заместителя председателя комитета городского хозяйства Романа Бартоша по делу о мошенничестве с завышенной стоимостью двух мраморных скамеек для Сквера 70-летия Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС .

Во время обысков в здании администрации Калининграда был задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства Роман Бартош. По версии следствия, в декабре 2023 года в закупочную комиссию «УКС» были направлены коммерческие предложения с завышенной стоимостью на поставку двух скамеек из мраморизованного известняка.

Контракт был заключен с единственным участником, индивидуальным предпринимателем, а скамейки установили в Сквере 70-летия Калининградской области. Документы о стоимости, качестве и стране-изготовителе товара содержали недостоверные сведения. На счет предпринимателя было переведено 8,2 млн руб., при этом ущерб «УКС» составил свыше 1 млн руб.

Бартош вину не признает. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, наказание по которой может составлять до 10 лет лишения свободы. Следствие отмечает, что преступление имеет повышенную социальную значимость, а подозреваемый может скрыться, оказывать давление на свидетелей или уничтожить доказательства.

Судья Ольга Минакова удовлетворила ходатайство следствия и избрала меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть до 10 декабря 2025 года.

