Занятия на тему энергосбережения провели в учреждениях культуры Воскресенска

Занятия на тему энергосбережения и экологии провели в учреждениях сферы культуры в Воскресенске.

Мероприятия были организованы в рамках Всероссийского фестиваля #ВМЕСТЕЯРЧЕ.

Так, для воспитанников Центра культуры и досуга «Москворецкий» провели квест «ЭнергопоисК». Ребятам представили анимационный фильм о способах энергосбережения дома, а также случаях расходования энергии впустую. После этого дети приняли участие в тематических играх и эстафетах.

В Центральной детской библиотеке для учащихся школы им. Героя России летчика-испытателя С. Рыбникова провели экочас на тему «Секреты бережливости». В завершение мероприятия состоялся показ мультфильмов о солнечных батареях и правилах безопасности при использовании электроприборов.