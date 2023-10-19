Занятия по «Братовщинской росписи» проводят для участников «Активного долголетия» в Пушкино

Общество

Фото: [Министерство социального развития МО]

Занятия по «Братовщинской росписи» проводят для участников программы «Активное долголетие» в Пушкино. Об этом рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что речь идет о древнем виде народного творчества. При росписи применялись различные приемы, но использовались только три цвета — красный, зеленый и желтый.

В такой технике расписывают шкатулки, корзинки, посуду. В настоящее время используется уже большее количество цветов.

«На занятиях они (участники программы — прим. Ред.) используют как старинные, так и современные мотивы», - рассказал руководитель местного центра проекта Артем Савин.

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