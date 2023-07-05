Заочно осужденного в России банкира Аблязова выдворяют из Франции

Экс-глава «БТА-банка» Мухтар Аблязов, заочно осужденный в России и Казахстане, получил предписание покинуть Францию, в которой проживал последние годы.

Бывший банкир написал в соцсетях, что будет судиться с французскими властями.

В 2020 году Аблязов и его бывшие подчиненные были осуждены по обвинению в хищении средств «БТА-банка» на сумму 58 млрд рублей. Банкир должен отбыть 15-летний срок, если попадется в руки российских властей. В родном Казахстане Аблязов осужден пожизненно за целый ряд преступлений, в том числе создание преступной группы и убийство.

Аблязова уже арестовывали во Франции в 2013 году по мандату Интерпола. Однако его экстрадиция не состоялась – Высший административный суд Франции отменил арест, посчитав, что Аблязова преследуют по политическим мотивам.

Предписание Аблязову покинуть Францию вовсе не означает его передачи властям другого государства. Он может выехать из страны свободным способом.