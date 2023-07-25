Запад даст Киеву 240 миллионов долларов на разминирование

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Европа и США даст Украине больше 244 миллионов долларов на проведение разминирования на территории страны. При этом политик назвала страны, готовые помочь, донорами.

Также Свириденко заявила, что до конца 2023 года Украина получит от Запада двадцать машин разминирования от хорватской компании и от Global Clearance Solutions.

Ранее эксперты отметили, что на разминирование украинских территорий уйдет несколько лет, особенно, если страна начнет применять кассетные мины.