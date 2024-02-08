«Запад его затопчет, но я им горжусь»: российские журналисты оценили интервью Путина Карлсону

Интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным стало одним из самых ожидаемых событий. Только лишь отрывок большой беседы уже набрал в соцсети Х около 90 млн просмотров.

Мы опросили коллег Карлсона — российских журналистов — чтобы узнать, как они оценивают работу американца, и кто из мировых лидеров может быть у него на очереди для интервью.

Ловит хайп

Знаменитый журналист, политический консультант Оксана Дякина объяснила, почему Такер Карлсон решил взять интервью именно у Путина, а не у других мировых лидеров.

«Сейчас основные мировые повестки — это ситуация на Ближнем Востоке и спецоперация на Украине. Интервью происходит на фоне конфликта в конгрессе по поводу выделения денег Киеву. Тема СВО будоражит американские СМИ, и Карлсон решил хайпануть», — заметила Дякина.

По словам собеседницы, Карлсон — один из самых популярных журналистов в США, который хочет таковым оставаться. Естественно, он решил приехать в Россию и взять интервью у Путина. Интересно, что интервьюер предложил встречу и украинскому президенту, но в офисе Зеленского отказали.

Убить двух зайцев

Политолог Михаэлис Галицкий, который пишет материалы для рада изданий, среди которых LIFE и «Лиза», напомнил, что Такер Карлсон работал на телеканале Fox News. Оттуда его уволили. Эксперт предположил, что, возможно, журналист хочет убить двух зайцев: прославиться на фоне геополитической шумихи и заодно «потроллить» демократов.

«Карлсона называли рупором Кремля, вот он и захотел напрямую с встретиться российским лидером», — сказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению Галицкого, американец взял бы интервью у лидеров стран, которые являются оппозицией Соединенным Штатам.

«Но, думаю, Карлсон пока что ограничится интервью с Путиным, потому что именно этот президент в мире у всех на устах», — считает эксперт.

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Других лидеров нет

Корреспондент региональной газеты «Мой город» из Воронежской области Татьяна Васильева считает, что только наш президент был достоин громкого интервью.

«В мире других лидеров нет. Все остальные с пеленок воспитаны Америкой и Англией. Они думают и говорят то, что им напишут в методичках. Такеру Карлсону нет смысла с ними говорить. Американец осмелился поговорить с Путиным, и теперь бедного Такера Запад, видимо, затопчет. Мне его жаль, но я им горжусь!» — резюмировала Васильева.

Ранее мы писали, что американский журналист, взявший интервью у Владимира Путина, попал в «черный список» Украины.