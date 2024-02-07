Американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, попал в базу портала «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости .

На днях в списках украинского ресурса «Миротворец», известного публикацией данных о журналистах и военнослужащих, связанных с Донецком и Луганском, обнаружили имя американского журналиста Такера Карлсона. В посвященном американцу разделе есть фотография журналиста.

Однако попал корреспондент в «черный список» не из-за интервью, которое взял у российского президента Владимира Путина. В базе «Миротворца» Карлсон оказался еще в июне 2023 года. Как следует из публикации, основанием для его внесения в списки послужило «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», также журналисту приписали манипуляцию общественным мнением.

Американский журналист собирался пообщаться и с украинским лидером. По его словам, никто не задает Зеленскому неудобные вопросы, и он хотел бы это исправить. Учитывая, что «неправильных» журналистов киевский режим уже устранял, Карлсон сильно рискует.