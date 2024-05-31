Контент RT , заблокированного в Евросоюзе, распространился через сотни разных порталов и в соцсетях. Эта ситуация серьезно обеспокоила ряд западных организаций, пишет The New York Times.

Западные страны пытаются ограничивать влияние российских масс-медиа в пространстве ЕС, чтобы закрыть населению глаза. В том числе в Европе блокировали контент RT, но он каким-то образом все равно распространился на еропейскую и американскую аудитории.

«Копии статей RT тысячи раз отмывались посредством публикации на сотнях разных онлайн-ресурсов... В YouTube статьи RT пересказываются с использованием автоматизированного преобразователя текста в речь, что позволяет обойти фильтры», — говорится в статье.

В иностранной газете исказили цитату канала, который предложил к публикации свои комментарии по актуальным событиям. Встречается немало мнение, которые не совпадают с линией Госдепартамента США и НАТО. Однако в NYT написали просто, что «контент телеканала не совпадает с «линией Госдепа США и НАТО».

Эта ситуация еще раз подтверждает, как сильна в США и Европе цензура СМИ, которую ловко обходят российские масс-медиа. RT и Sputnik транслируются по всему миру, несмотря на попытки блокировки. Полагают, что российский контент распространяется стремительнее западного.