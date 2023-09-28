Запад сталкивается с нехваткой оружия и демонстрирует усталость от Украины - Politico

На Капитолийском холме в Вашингтоне непримиримо настроенные сенаторы от Республиканской партии все громче выступают против отправки США дополнительной помощи Киеву, пишет издание Politico.

Журналисты отмечают, что даже ярые помощники Украине в Варшаве также сорвали стоп-кран своего энтузиазма. Похоже, скоро киевскому режиму придется совсем туго, ибо Запад, возможно, устал от борьбы с Россией, приводится в материале издания.

«По другую сторону Атлантики Польша недавно заявила, что не сможет больше в краткосрочной перспективе направлять вооружения Украине, а французские должностные лица недавно намекнули, что их страна тоже скоро достигнет этой точки», — отмечается в материале.

Также подчеркивается, что Запад демонстрирует все признаки того, что у него не столько на исходе терпение в отношении Украины, а попросту заканчиваются вооружения.