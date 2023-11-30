Западное издание рассказало об опасности для Украины команды Зеленского

Окружение нынешнего украинского президента получило слишком много власти и за счет этого его представители могут превратиться в новых олигархов.

Газета Financial Times обеспокоилась тем, что советники украинского лидера не подконтрольны никому, кроме своего прямого начальника. При этом они обладают очень широким кругом полномочий.

«Причиной для беспокойства становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского», - указало издание.

Эти люди обладают почти неограниченными возможностями для обогащения. При той коррупции, которая царит в стране, незаконные методы заработка денег становятся вполне доступными для людей, причастных к власти. Еще одним источником беспокойства является СБУ, которая применяет крайне жесткие методы в работе, а также выявляет незаконные схемы в работе имеющихся олигархов.