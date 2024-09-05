Западные СМИ пустились в спекуляции на теме «вмешательства» РФ и RT в выборы США

Иностранные масс-медиа взорвались от новостей про обвинения России и ее СМИ в информационном вмешательстве в американские выборы. Якобы российская сторона ведет пропагандистскую онлайн-кампанию. На этом фоне ряд зарубежных изданий устроили мощную спекуляцию, пишет RT .

Администрация Белого дома накануне выразила уверенность, что Россия и ряд ее СМИ ведут информационную кампанию, которая может навредить американским выборам.

Так, Reuters пишет про политические разногласия в США, которые якобы пытается устроить Москва. The Washington Post сообщает, что неизвестные компании в Штатах создают сотни англоязычных видеороликов на различных платформах и соцсетях, где собраны тезисы пропаганды РФ. Причем видео были на десятки миллионов просмотров.

Вместе с этим The New York Times со ссылкой на Госдеп заявил, что за любую информацию о вмешательстве в выборы выплатят около 10 млн руб.

Официальные лица отметили, что ситуацию рассмотрят серьезно, ведь речь про ноябрьские выборы в президенты США. Информация, подрывающая доверие к избирательной системе страны, может пошатнуть обстановку. Это также не отвечает целям внешней политики США, включая поддержку Украины.

Напомним, что RT и ряд российских СМИ включили в американские санкции.

Ранее сообщалось, что США обвиняют двух сотрудников RT в отмывании денег.