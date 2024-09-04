США обвиняют двух сотрудников RT в отмывании денег

США официально обвинили двух сотрудников RT в отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости вечером в среду, 4 сентября, ссылаясь на данные от американского генпрокурора Меррика Гарланда.

Речь идет, уточняет издание, о двух журналистах – Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Указанных двух сотрудников обвиняют в некоем сговоре ради отмывания денег, а также и в том, что те нарушили закон о регистрации иноагентов.

Пока другие детали не разглашаются. Напомним, что заявление американского Минфина касаемо санкций в отношении медиагруппы «России сегодня», RT, РИА Новости было опубликовано в среду днем. Затронули рестрикции и главного редактора Маргариту Симоньян, и ряд топ-менеджеров телеканала.

Напомним, ранее сообщалось, что в Доминикане был задержан еще один самолет правительства Венесуэлы.