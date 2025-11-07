Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в зоне специальной военной операции (СВО), превысившие 1,7 млн человек. Это данные, представленные в публикации Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, эта цифра была зафиксирована еще в августе 2025 года. Такой показатель объясняется тем, что украинское командование часто отправляет в бой неподготовленных солдат, на обучение которых уходит всего два дня.

Потери среди мобилизованных достигали 80-90%. В среднем, военнослужащий ВСУ на передовой живет всего четыре часа, уточнили СМИ.

Ранее сообщалось, что на освобожденной территории Запорожского направления обнаружены брошенные позиции ВСУ с неубранными телами.