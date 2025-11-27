«Запах из вентиляции ценой в полторы тысячи». Новые разъяснения депутата о курении в квартирах

Жителям многоквартирных домов, которые курят в своих квартирах, может грозить административный штраф в размере до 1500 рублей.

Наказание последует, если табачный дым проникает в соседние помещения или зоны общего пользования через систему вентиляции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Курение в многоквартирном доме - тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность», - сказал Колунов.

Парламентарий пояснил, что граждане, чьи права нарушены, имеют право обратиться с жалобой в уполномоченные органы или подать в суд иск о компенсации причиненного вреда. Он добавил, что судебная практика по таким спорам уже формируется, и в ряде случаев нарушителей обязывали выплачивать пострадавшим суммы до 5 тысяч рублей.

«Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель - именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 (рублей - ред.) до 1,5 тысяч рублей», - подчеркнул депутат.

Относительно курения на балконах Колунов сделал уточнение: это разрешено, но только при неукоснительном соблюдении норм пожарной безопасности и при условии, что права проживающих по соседству граждан не ущемляются.

