Запах на весь дом: почему жареная сельдь может испортить вечер и здоровье
Фото: [Фото: "Подмосковье сегодня"/ Юлия Габбасова]
Традиция употреблять сельдь преимущественно в соленом виде обусловлена особенностями состава этой рыбы. Шеф-повар Константин Громов объясняет, что основным фактором является высокая концентрация жира, достигающая 15–20%, пишет REGIONS.
При тепловой обработке этот жир подвергается интенсивному окислению, что провоцирует появление резкого, стойкого запаха, который крайне сложно вывести из помещения. Помимо кулинарного дискомфорта, жарка негативно сказывается на качестве продукта: нежное мясо рыбы легко теряет целостность, а обилие мелких костей затрудняет употребление блюда. Более того, высокие температуры разрушают полезные жирные кислоты омега-3, превращая их в потенциально вредные соединения.
Альтернативой засолке может служить лишь запекание на гриле или в духовом шкафу, однако ни один метод приготовления не способен полностью заменить тот баланс вкуса, который достигается при созревании рыбы в соли. Исторически сложилось, что засолка на судах стала единственным способом сохранения улова, при этом соль не только обеспечивает консервацию, но и гармонизирует насыщенный вкус сельди, превращая ее в полноценный деликатес. Хотя в ряде северных стран жареная свежая сельдь считается традицией, соленый вариант остается эталонным для большинства потребителей.