«Запах стоял невыносимый»: в Нижнем Новгороде канализационные стоки затопили подвал и двор жилого дома

Жители микрорайона Соцгород в Автозаводском районе Нижнего Новгорода почти неделю провели в окружении зловонных стоков из-за серьезного повреждения канализационного коллектора. Наиболее тяжелая обстановка сложилась на улице Красных Партизан, где нечистоты сначала заполнили подвал дома № 20, а затем вырвались наружу, образовав вокруг здания настоящее зловонное озеро. О своих бедах горожане массово сообщали в социальных сетях.

В городской администрации подтвердили факт аварии и уточнили, что причиной подтопления стал прорыв магистрального коллектора на соседней улице Пермякова. К ликвидации последствий привлекли специализированную организацию «ОКО». После завершения основных ремонтных работ на поврежденном участке коммунальщики планируют приступить к санации подвальных помещений — их тщательно просушат и обработают дезинфицирующими составами.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу канализации на время восстановления, на проблемном участке смонтировали временную насосную станцию и дополнительный насос, которые перенаправляют стоки в обход аварийного отрезка трубы. В районной администрации заверили, что ни водоснабжение, ни водоотведение при этом не прерывались и продолжают функционировать в штатном режиме.

По состоянию на 9 апреля с придомовой территории у дома № 20 по улице Красных Партизан всю воду уже откачали.