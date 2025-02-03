Запашный высказался о сбежавшей из России Пугачевой

Народный артист РФ и представитель большой цирковой династии Эдгард Запашный в интервью aif.ru высказался об уехавших артистах, вспомнив и про широко обсуждаемую певицу Аллу Пугачеву.

Запашный является патриотом и осуждает звезд, которые уехали из России в непростой для нее период. По мнению дрессировщика, это стало предательством со стороны беглецов, которые долгие годы и десятилетия кормились от родной страны и поклонников. Одним из примеров можно назвать Аллу Пугачеву, которой Россия дала славу, народную любовь, большие гонорары, лучшие эфиры, государственные награды. Тем не менее она выбрала остаться в Израиле и оттуда называть россиян «холопами и рабами».

«Я думаю, что Алла Борисовна совершила большую ошибку. Она предала страну, которая ее любила. Она уничтожила себя как личность», — заявил в интервью гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Тем временем Запашный поддерживает Родину как может, в том числе и творческой деятельностью. Недавно он стал гостем на премьере документального фильма «У края бездны» донбасского режиссера Максима Фадеева. Он высоко оценил картину, освещающую правдивые события в Мариуполе, освобожденном российскими бойцами. Героями фильма стали реальные штурмовики батальона «Сомали», многих из которых уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что инсайдеры сообщили о возможном возвращении Аллы Пугачевой в Россию.