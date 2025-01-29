Кремль простил Примадонну: инсайдеры сообщили о возможном возвращении Пугачевой в РФ

Народная артистка СССР Алла Пугачева может вернуться на родину — ей удалось наладить контакт с влиятельными людьми из Кремля. Такой информацией поделился телеграм-канал «Конспиролог #1».

Отмечается, что Пугачева и ее супруг — юморист Максим Галкин*, могут вернуться. При этом с Галкина могут снять статус иностранного агента.

Тем не менее ситуация вокруг комика остается напряженной. Он не раз публично критиковал действия российских властей с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое поведение вызвало неоднозначную реакцию у общественности — некоторые поддержали его за высказывание своего мнения, однако многие осудили за однобокую позицию.

Для того чтобы избавиться от статуса иноагента, Галкин, вероятно, должен будет публично извиниться за свои высказывания.

Возвращение Примадонны также разделило общество на два лагеря — кто-то с нетерпением ждет ее приезда в Россию, а кто-то, напротив, выразил недовольство и посоветовал Пугачевой остаться там, где она сейчас.

Военкор Юрий Котенок также подверг критике Пугачеву, отметив, что она комфортно живет за границей в то время, как Россия в одиночку борется с врагом.

Ранее издание KP.RU сообщило, что Максим Галкин и двойняшки Лиза и Гарри уехали от Аллы Пугачевой в Британию.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.