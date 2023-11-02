Запасы в водохранилищах Стамбула снизились до 18%

По подсчетам агентства, запасов воды в самом заселенном городе Турции осталось на 50 дней, если в ближайшие дни не пойдет дождь.

2 ноября управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) отчиталось об уровне наполняемости водохранилищ Стамбула. По данным агентства, на данный момент показатели составляют 18,07% – это 156,9 млн кубометров на 868 млн. Отмечается, что с апреля 2023 года запасы водного ресурса постепенно снижаются с показателя в 48,5%.

На данный момент, отмечает источник, в Стамбуле проживают более 16 млн человек. Они, согласно подсчетам, потребляют около 3,1 млн кубометров воды. Жителей города призывают экономить.

Как отмечают РИА Новости, в конце июля 2023 года половина из 10 водохранилищ Стамбула обмелели. Водоемы были заполнены меньше чем на 5%. По состоянию на сегодняшний день, обмелевшими считаются уже 7 водохранилищ. Таким образом, самый густонаселенный турецкий город обеспечивают водой только три заполненных максимум на 38% водохранилища.

2 ноября фиксируются небольшие осадки в некоторых районах Стамбула, уточняют РИА Новости, однако в ближайшие дни – с пятницы, дожди не прогнозирует. Температура на этот период составит от 19 до 25 градусов тепла.