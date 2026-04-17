Записка из 2002 года озадачила интернет в Новой Зеландии: что нашел мальчик в символичной бутылке

Десятилетний Кейа Рид гулял по побережью перед штормом и обнаружил старую бутылку из-под виски, обросшую моллюсками. Внутри оказалась записка от человека по имени Джек, датированная 2002 годом. Интернет не смог опознать автора, а мать мальчика допустила версию мистификации, пишет Life.ru.

Находка на пляже

В Новой Зеландии обычная прогулка по побережью превратилась для ребенка в детективную историю. Местный портал 1News сообщает, что десятилетний Кейа Рид отправился бродить по пляжу вместе с мамой Нейшей накануне шторма. Сначала мальчик заметил предмет, похожий на кирпич.

Присмотревшись, он понял, что это старая бутылка из-под виски, вся обросшая моллюсками. Внутри сосуда находилась неизвестная рукописная записка.

Что было в послании

Дома мать и сын аккуратно извлекли листок. Однако время не пощадило бумагу — часть текста оказалась утрачена навсегда. Удалось разобрать лишь фрагменты. Автор представился: его зовут Джек. Далее он жаловался на рыбацкую удачу своего знакомого. Мужчина выражал надежду, что если кто-то найдет это послание, то фортуна обязательно повернется к нему лицом. В записке также стояла дата — 17 февраля 2002 года.

Версия о подделке

Нейша попыталась отыскать хоть какую-то информацию о загадочном Джеке, но безуспешно. Никто из пользователей интернета не узнал в авторе своего знакомого. Женщина допускает, что вся эта история может оказаться чьей-то мистификацией. Она обратила внимание, что листок был намеренно обожжен по краям — видимо, для создания эффекта старины. Кроме того, через бумагу была продета веревка, на которой она висела внутри бутылки. По мнению Нейши, автором мог быть кто-то маленький, например ребенок, которому взрослые помогли оформить розыгрыш.