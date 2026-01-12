Записка «ради Христа»: самый человечный способ защитить расчищенное парковочное место в заснеженной Москве

В Москве жительница нашла оригинальный, а по мнению некоторых, отчаянный способ борьбы за парковочное место после сильного снегопада. Как сообщает «Москва 24», на улице Косыгина появилось расчищенное вручную парковочное место, «застолбленное» с помощью личной записки.

Текст послания, опубликованный изданием, гласит: «Полночи чистила, сорвала поясницу, не занимайте ради Христа». Таким образом девушка попыталась защитить результаты своего тяжелого труда после того, как сама расчистила пространство для своего автомобиля от снежных заносов.

Ситуация возникла на фоне мощной снежной бури, обрушившейся на столичный регион вечером 8 января из-за циклона «Фрэнсис». По данным метеорологов, менее чем за сутки в Москве и области выпало до 65% от месячной нормы осадков, что парализовало уборку снега и привело к острой нехватке чистых парковочных мест.