«Заплакал, когда узнал»: Кушанашвили не сдержал эмоций из-за трагедии с Агутиным

Здоровье исполнителя «Я буду всегда с тобой» волнует звезд отечественного шоу-бизнеса и фанатов.

Леонид Агутин жаловался на боли в ноге, а в декабре 2023 года и вовсе уехал в больницу. Оказалось, что у звезды блуждающий тромб. Врачи провели сложную операцию и помогли певцу, однако поклонники и коллеги знаменитости перепугались немало.

Отар Кушанашвили и вовсе признался, что расплакался из-за трагедии Агутина со здоровьем. Музыкальный критик глубоко переживал за звезду, пишет издание «Утро.ру».

«Заплакал, когда узнал, что у него тромб в ноге. Леня, не смей!», — высказался Кушанашвили.

Кушанашвили очень много лет знает Агутина и дружит с ним. По его словам, он знал, что его друг добьется серьезных высот и покажет стране свой талант. Сам Леонид Николаевич отмечал, что уверенно восстанавливается и чувствует себя хорошо.