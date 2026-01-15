Заплати, чтобы играло: как авторское право убивает малый бизнес в Петербурге

Владельцы салонов красоты, кафе и ресторанов Санкт-Петербурга столкнулись с новой волной проверок. Как сообщают предприниматели, представители Российского авторского общества (РАО) начали активно выявлять нарушения авторских прав при публичном воспроизведении музыки. Проверяющие, по словам бизнесменов, приходят с диктофонами, записывают звучащие композиции и затем требуют предъявить лицензию, передает « Фонтанка ».

Владелец одного из салонов красоты рассказал изданию, что в случае отсутствия договора с РАО штрафы могут составить десятки тысяч рублей. Он отметил, что если в помещении работает еще и телевизор, сумма увеличивается. По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, всплеск таких рейдов начался в ноябре–декабре 2025 года.

Ситуация обострилась на фоне двух ключевых изменений. Во-первых, РАО в 2025 году впервые за шесть лет повысило тарифы на свои услуги. Во-вторых, с января 2026 года вступает в силу закон, который повышает максимальный размер компенсации за нарушение авторских прав с 5 до 10 миллионов рублей.

В РАО подтвердили, что публичное воспроизведение музыки, включая работу радио, телевизора или даже пение сотрудников, регулируется законом. В пресс-службе общества заявили, что ставки дифференцированы и зависят от типа и площади бизнеса, а также что существует гибкая система скидок. По их данным, средняя ежемесячная ставка для гостиничного номера составляет 25 рублей, а для холла отеля — 18 рублей за квадратный метр.

Для легализации фоновой музыки бизнесу приходится обращаться к специализированным компаниям, которые либо заключают договоры напрямую с авторами, либо сотрудничают с РАО. Стоимость таких услуг варьируется от 800 до 15 000 рублей в месяц. В РАО отметили, что, несмотря на активность проверок, количество судебных разбирательств в Петербурге за последние два года сократилось более чем вдвое — с 1300 в 2024 году до 450 в 2025 году.