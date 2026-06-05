Заплатил 58 тысяч, а помыться не смог: как турист из Ухты наказал сочинский отель на 190 тысяч

Ухтинский городской суд взыскал с владельца четырехзвездочного отеля в Сочи почти 190 тысяч рублей в пользу туриста, который в 2024 году так и не получил оплаченные услуги. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Коми, причиной разбирательства стало отсутствие горячей воды в номере.

Истец забронировал проживание на двоих в сентябре 2024 года через официальный сайт гостиницы и сразу перевел 58 240 рублей. При заселении выяснилось, что горячего водоснабжения нет, а предоставить равноценную замену администрация не смогла. Туристу с супругой пришлось покинуть отель, однако возвращать деньги владелец отказался, проигнорировав и последующую претензию.

В суде ответчик не смог представить доказательств того, что условия проживания соответствовали заявленной на сайте категории «четыре звезды», которая предполагает обязательное гарантированное горячее водоснабжение. В итоге с индивидуального предпринимателя взыскали уплаченную за гостиничные услуги сумму, неустойку за два года, компенсацию морального вреда и штраф — всего 189 720 рублей. Решение уже вступило в законную силу.