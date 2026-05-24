«Заплатите за вчера»: суд и ФАС признали незаконными попытки коммунальщиков выставлять завышенные счета задним числом

В Калининградской области удалось доказать, что начислять повышенную плату за воду за прошлые периоды коммунальщики не имеют права. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, местный «Водоканал» обнаружил у одного из абонентов просроченный срок поверки прибора учета холодной воды и произвел перерасчет за предыдущие периоды, применив повышающий коэффициент. Гражданка с этим не согласилась и обратилась в региональное управление ФАС.

В УФАС действия коммунальной организации признали нарушением антимонопольного законодательства и обязали провести перерасчет, а также наложили штраф почти в семь миллионов рублей. «Водоканал» попытался оспорить решение в суде, однако все инстанции — первая, апелляционная, кассационная и Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ — подтвердили законность решения ведомства и штраф в размере 6,9 миллиона рублей.

По сути, повышающий коэффициент — это штраф, который платит потребитель за то, что не установил счетчик или вовремя не провел его поверку. Почти до конца 2025 года он составлял 1,5, но в декабре правительство повысило его до 3, и теперь плата по нормативам вырастает втрое. Дело, выигранное калининградским УФАС, означает, что если абоненту приходили счета без штрафных коэффициентов, а потом коммунальщики спохватились и решили начислить по тройному тарифу за все прошлое время, сделать это они смогут только за текущий месяц и далее, если абонент не поставит счетчик. За предыдущие периоды поезд уже ушел.

Несмотря на победу в суде, ФАС рекомендует все-таки устанавливать приборы учета: они позволяют контролировать реальный объем потребления и снижают плату, хотя тарифы остаются прежними. В Астрахани, например, норматив потребления холодной воды составляет 7,12 кубометра на человека в месяц, тогда как реальный расход по счетчику при рациональном потреблении — максимум три-четыре куба. Случались в Астрахани и обратные ситуации: в 2022 году «Астрводоканал» начал применять повышающий коэффициент к жителям дома на улице Куйбышева, однако дом был признан аварийным, а в таких домах установка приборов учета необязательна. Жильцы указали на это, и предприятие признало ошибку, зачтя переплату в счет будущих периодов. Некоторые политики, в частности лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, и вовсе выступают за отмену повышающих коэффициентов, называя их инструментом обогащения ресурсоснабжающих организаций.