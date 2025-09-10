Заплыв в никуда: жена пропавшего в Турции россиянина назвала виновников инцидента

Трагедия с пропавшим в Босфорском проливе российским пловцом Николаем Свечниковым получила новый оборот. Супруга спортсмена публично обвинила организаторов международного заплыва в халатности, приведшей к потере драгоценного времени для спасения, передает РИА Новости — Спорт.

По словам россиянки, информация об исчезновении кандидата в мастера спорта поступила не от службы наблюдения соревнований, а от его собственных учеников, участвовавших в заплыве. Это стало первым критическим сбоем в системе безопасности мероприятия.

Основное обвинение касается работы турецких спасателей. По данным семьи, поисковые операции до сих пор ведутся в крайне ограниченной акватории — между стартовой и финишной точками, без расширения зоны несмотря на сильное течение в проливе. Такие действия значительно снижают вероятность обнаружения пропавшего.

Семья Свечникова наняла адвоката, который уже работает в Стамбуле. Его задача — зафиксировать все нарушения со стороны организаторов и местных властей, чтобы инициировать судебное разбирательство. Родственники намерены добиться правды и признания халатности, приведшей к трагедии.

Напомним, что межконтинентальный заплыв через Босфор, где 24 августа пропал российский спортсмен, считается массовым мероприятием, но требует безупречной организации из-за сложных течений и интенсивного судоходства в проливе.

Ранее жена пропавшего в Турции россиянина Свечникова уже заявляла о трудностях поисков, осветив ситуацию в СМИ.