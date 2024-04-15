Тиф, холера, гепатит: жителям Орска грозят опасные инфекции

Жителям пострадавшего от наводнения Орска в скором времени грозят тиф, холера и гепатит А.

Риск связан с загрязнением воды канализационными стоками, а также с гибелью домашнего скота и других животных, трупы которых тоже плавают по городу.

Люди на крышах

Есть и другой фактор, который можно отнести к бытовым. Об этом рассказывают очевидцы.

«Некоторые семьи отказались покидать свои дома, опасаясь, что их разграбят мародеры. Люди живут на крышах, еду готовят на газовых горелках. Питьевую воду им доставляют на лодках спасатели. А вот в туалет они ходят прямо в воду, которой окружен их дом, иногда складывают фекалии в пакет и тоже выбрасывают в воду», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» волонтер Елена.

Помогут прививки

Она объясняет, что в данный момент водопровод в затопленной части города не работает. Ведь пить сейчас все равно можно только бутилированную воду. Отключив водопровод, власти пытаются снизить риск распространения инфекций.

«Фекальные стоки могут привести к распространению ряда заболеваний, таких как холера, гепатит, тиф. В таких случаях важно своевременное лечение. Также необходимо контролировать попадание сточных или канализационных вод в водозаборы и речные водоемы», — говорит врач-патолог Жанна Шмидт.

Помочь избежать последствий может и вакцинация. Например, к концу прошлой недели в Орске уже более шесть тысяч человек сделали прививку от гепатита А.

Ранее мы рассказывали, как переживает наводнение знаменитое летное училище в Оренбурге, где учился Гагарин.