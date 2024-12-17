Запоминающаяся церемония «Золотой Граммофон» прошла в Москве

В Москве в концертном зале «ВТБ Арены» прошла XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». «Русская медиагруппа» рассказала, чем запомнилось одно из самых ожидаемых мероприятий года.

XXIX Церемония объединила легенд эстрады, партнеров холдинга, молодых исполнителей и многих других, кто смог сделать это шоу ярче. Зал был заполнен полностью, но возможность ознакомиться с церемонией была у всех желающих, ведь лучшие фрагменты события показывали онлайн. Охват зрителей составил 920 тысяч человек. Трансляции велись в соцсетях и столичных медиафасадах MAER.

В зале было множество фейерверков, пиротехнических эффектов, воздушных шаров и световых экранов, сменяющихся в зависимости от представления. Зрителям запомнилось выступление самой молодой примы Большого театра Елизаветы Кокоревой, а также выходы множества звезд. Так, Юрий Антонов удивил премьерой песни «Сладкий мед», Александр Воробьев исполнил хит «Забудь». Группа «Земляне» основателя Владимира Киселева удивила соло на барабанах: номер представили с применением яркой пиротехники.

Примечательным стал также дуэт Димы Билана и Мари Краймбрери, воспарившие под потолок сцены. Выступили Дмитрий Маликов, Григорий Лепс и многие другие. Звезды выступали на основной сцене и ближе к партеру, а также с удовольствием выходили в зал и становились ближе к зрителям.

Дополняли атмосферу торжественности и праздника талантливые ведущие Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. Они отпускали остроумные комментарии, объявляли номинантов. В этом году золотые граммофоны выполнили из уральского малахита в небольшом и приятном формате.

Один из граммофонов вручили певице Алсу за экологическую осознанность. Вручила презент певице руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Завершили событие песней «Льется музыка» Вячеслава Добрынина, почтив его память и поставив точку в ярком событии. Все звездные участники вышли на сцену, получив от зрителей множество оваций.

Ранее сообщалось, что «Золотой Граммофон» увековечили в отечественном сериале «Дайте шоу».