Ранее сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы атомной электростанции, упал с 17 до 11,27 метров.

Как приводится в новом отчете МАГАТЭ, Запорожская АЭС по-прежнему может использовать воду из Каховского водохранилища водяные насосы в районе Запорожской ТЭС продолжают бесперебойно работать.

«Запасов воды хватит для охлаждения в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении МАГАТЭ. Сейчас уровень воды в резервуаре, который охлаждает ЗАЭС, снижается после разрушения Каховской ГЭС», - пояснили в МАГАТЭ.

К слову, на территории ЗАЭС накануне был обнаружен осколок от снаряда американской гаубицы М777, как очередное доказательство обстрелов со стороны ВСУ. Правда, в отчеты МАГАТЭ этот факт не упоминается.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет в ежедневном режиме внимательно следить за расследованием уголовного дела о разрушении Каховской ГЭС.