Заповедник горит и тонет в нефти: Кургальский заказник за месяц пережил два удара подряд

Кургальский заказник в Кингисеппском районе Ленинградской области, похоже, преследует злой рок. Не успели сотрудники особо охраняемой природной территории (ООПТ) и волонтеры справиться с последствиями апрельского разлива нефти, как заповедник вспыхнул. Дирекция ООПТ Ленобласти 30 апреля сообщила о поджоге травы, который уничтожил часть леса и уникальную экотропу.

Ночные пожарные расчеты зафиксировали очаг на площади 0,6 гектара. К восьми часам вечера пламя удалось сбить, но огонь успел пройтись и по участку популярного маршрута «Долина реки Выбья и Лужская губа». В ведомстве уточнили, что восстановительные работы на тропе начнутся в ближайшее время, однако сам факт того, что возгорание произошло в условиях действующего пожароопасного сезона, вызывает у специалистов крайнюю тревогу.

В дирекции напомнили: пал сухой растительности не просто безответственен, а смертельно опасен и незаконен. Он способен уничтожить не только многолетний лес, но и животных. Сейчас, когда на всей территории региона сохраняется запрет на открытый огонь, любое неосторожное обращение с пламенем становится преступлением.

Стоит отметить, что режим охраны здесь один из самых жестких в регионе. Помимо костров, под строгим запретом автомобили, туристические стоянки и вмешательство в растительный мир. С середины апреля и до середины июля вход в отдельные зоны закрыт вовсе — идет период гнездования птиц. Посещение легальной части территории платное.

Нефтяное пятно как предвестник

Этот пожар — второй удар по Кургальскому заказнику за последний месяц. В начале апреля береговую линию полуострова накрыло нефтяным загрязнением. Причиной стала серия возгораний в порту Усть-Луга, после которых мазут вытек в акваторию Финского залива, затронув острова и рифы заказника. В течение нескольких недель побережье очищали вручную бюджетники и добровольцы.

Территория заказника, созданного в 1975 году, огромна — 55 510 гектаров суши, островов и водной глади. Теперь уникальный ландшафт, и без того пострадавший от техногенной аварии, столкнулся с огненной стихией. Экологи надеются, что экосистема выдержит двойной удар.