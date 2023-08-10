Заповедник «Киево-Печерская лавра» намерен выселить монахов из обители

Как сообщил адвокат монастыря Никита Чекман, накануне заповедник выставил иск к монастырю, чтобы получить доступ к имуществу Украинской православной церкви. В итоге на судебном заседании представители заповедника подтвердили лично, что собираются выселить монахов из обители. По словам защитника, раньше владельцы заповедника старались избегать вопросов о лавре, но теперь продемонстрировали свою позицию.

Чекман также заметил, что рассчитывать на справедливый и законный суд нет смысла, он уверен, что решение будет очевидным. Однако адвокат собирается продолжить делать все, что возможно, для защиты монастыря.