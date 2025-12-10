Запрещал лететь к родным и бил по голове: раскрыты подробности отношений пропавшей модели Тартановой с бывшим

В Москве нашли 33-летнюю модель Анжелику Тартанову, которая почти две недели считалась пропавшей. Ее обнаружили в столичной больнице с тяжелейшими травмами. По версии следствия, молодую женщину жестоко избил человек, с которым она состояла в отношениях.

Тартанова поступила в реанимацию в бессознательном состоянии. Ей диагностировали отек головного мозга, множественные травмы и ссадины, а для удаления гематомы потребовалась трепанация черепа. Позже, придя в себя, Анжелика сообщила, что 23 ноября ее избил знакомый, нанося удары по голове.

Как пишет портал E1.RU, история началась в конце ноября, когда родные и друзья модели потеряли с ней связь. Это было нехарактерно для нее, так как она всегда была на связи с сыном-подростком, оставшимся на Кубани.

В ее съемной квартире нашли все личные вещи, телефон и документы. Странной деталью были ключи, оставленные в почтовом ящике, а также факт, что кто-то читал входящие сообщения на ее телефоне, но не отвечал.

Подозрения сразу пали на ее 40-летнего бывшего парня по имени Дмитрий, с которым Анжелика встречалась около полугода. Модель представляла его как успешного бизнесмена, владельца строительной фирмы в Москве. По словам подруги, новый ухажер покупал Анжелике роскошные подарки, и она для него была «как кукла».

Однако за внешним благополучием скрывалась мрачная реальность. Модель жаловалась, что Дмитрий был абьюзером, патологически ревновал ее и запрещал общаться с родными. Из-за его запретов она даже не смогла летом прилететь в Краснодар к сестрам. В личном дневнике Анжелика писала о нем, называя себя самой красивой девушкой и отмечая, что Дмитрий «не может есть, спать, дышать» без нее.

21 ноября Тартанова в последний раз вышла на связь, сообщив тренеру, что сильно поругалась с парнем и съехала от него. Через неделю связь с ней оборвалась окончательно. Именно Дмитрий, по словам близких, был единственным, кто не участвовал в поисках пропавшей.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет причастность бывшего парня к жестокому избиению.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе многодетную мать осудили на три года за истязание троих детей.