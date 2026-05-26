«Запрещенки с собой не имеется»: в Башкирии обвиняемый спрятал наркотики в шаурме и попался на входе в суд

В Башкирии 22-летний обвиняемый попытался пронести на судебное заседание наркотики, спрятав их в шаурме. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, при досмотре молодой человек заявил, что никаких запрещенных предметов при себе не имеет, после чего выложил вещи на лучевую досмотровую установку.