Запрещенные приемы и несделанные закупки: что на самом деле происходило в роддоме до гибели девяти младенцев

Трагедия в новокузнецком роддоме, где погибли девять новорожденных, обретает новые шокирующие подробности. Как пишут в Telegram-каналах, осенью 2025 года, всего за несколько месяцев до трагических событий, медицинскому учреждению было выделено 50 миллионов рублей на закупку современного оборудования для выхаживания младенцев.

Средства, по информации источников, должны были пойти на приобретение шести современных аппаратов искусственной вентиляции легких и восьми специализированных реанимационных комплексов для новорожденных. Эта высокотехнологичная аппаратура предназначена для контроля дыхательных объемов и поддержки жизненно важных функций у недоношенных детей.

Несмотря на полученное финансирование, в больнице продолжали использовать устаревшее оборудование. При этом в соцсетях появлялись свидетельства рожениц, которые жаловались на применение запрещенной в России практики — давления на живот (приема Креде-Лазаревича) для ускорения родового процесса.

Массовая гибель младенцев стала известна 13 января. Одновременно в сеть стали поступать истории от женщин, которые рожали в этом учреждении ранее. Они рассказывали о переполненных палатах, антисанитарии и возможном занесении инфекций медицинским персоналом, что могло способствовать развитию трагедии.