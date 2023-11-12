Запрет абортов увеличит население России «как по движению волшебной палочки» — патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл озвучил позицию церкви по вопросу запрета абортов в России. По его словам, указанная мера, если ее ввести, существенно поспособствует ускорению демографических процессов в российском обществе.

В своей речи Кирилл использовал иносказательную идиому, отметив, что демографический взрыв в РФ в случае запрета абортов возможен и будет сродни мановению волшебной палочки.

«Просто как по движению волшебной палочки. Если мы научимся отговаривать женщин делать аборты, то рост населения страны пойдет резко вверх» — цитирует Кирилла ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть законопроект об запрете проведения абортов в частных клиниках.