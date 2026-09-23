О детском травматизме на дорогах рассказал заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу Иван Агарков. Он выступил на брифинге «Дети и дорога», который прошел в среду, 23 сентября, сообщил VSE42.RU .

По словам представителя Госавтоинспекции, проблема особенно заметна именно на мототранспорте. Это направление вызывает у сотрудников ведомства наибольшую тревогу. За летние месяцы в регионе произошло 27 аварий, в которых водителями мототранспорта были дети. Один человек погиб.

По информации ведомства, всего за 2026 год на сегодняшний день зарегистрировано 40 ДТП с детьми-водителями мототехники. Для сравнения, общее количество дорожных аварий с участием детей в Кузбассе с начала года составило 242 ДТП.

Таким образом, на долю несовершеннолетних водителей мототранспорта приходится заметная часть всех происшествий с детьми. Это подтверждает вывод Госавтоинспекции о том, что мототехника остается одним из самых опасных увлечений для подростков.

«Если по мототехнике говорить, у нас практически каждый день сводки», — отметил Иван Агарков.

Ранее в регионе уже привлекали внимание к этой проблеме. Так, в Ленинске-Кузнецком 17-летний подросток без водительских прав сел за руль кроссового мотоцикла и сбил 10-летнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, и она находится в реанимации. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции неоднократно обращались к родителям с призывом оградить детей от мототехники. Покупать несовершеннолетним мопеды, мотоциклы и питбайки не рекомендуется. Для законного управления такой техникой требуются обучение и водительское удостоверение соответствующей категории. При этом кроссовые мотоциклы и питбайки не предназначены для дорог общего пользования — их место исключительно на специализированных трассах.

Ранее сообщалось, что фуру разорвало от удара в результате ДТП на трассе в Кузбассе.