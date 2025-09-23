Запрет для кондукторов: почему пожилым людям будут прощать проезд «зайцем»?
Россиян старше 75 запретят высаживать из автобусов
Фото: [istockphoto.com/Goodboy Picture Company]
Депутат Яна Лантратова, возглавляющая комитет Госдумы по развитию гражданского общества, выступила с законодательной инициативой, направленной на дополнительную защиту граждан преклонного возраста.
Она направила официальное обращение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, в котором предложила законодательно запретить принудительную высадку из общественного транспорта для пассажиров старше 75 лет, путешествующих без сопровождения, сообщает РИА Новости.
Парламентарий пояснила, что в настоящее время готовит поправки в закон. Эти изменения установят прямой запрет на удаление из автобусов, троллейбусов и трамваев лиц указанной возрастной категории в ситуациях, когда они не смогли подтвердить факт оплаты проезда или право на льготу. В своем обращении Лантратова провела аналогию с уже существующими нормами, которые защищают от принудительной высадки несовершеннолетних до 16 лет и инвалидов I группы. По ее мнению, аналогичный уровень социальной защиты должен быть предоставлен и другим уязвимым категориям граждан, к которым, безусловно, относятся и пожилые люди.
