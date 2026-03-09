Запрет на клен обернется экологической катастрофой: что ждет дачников этой весной

В России с 1 марта вступили в силу правила, признающие клен ясенелистный опасным растением. За его наличие на участке грозят крупные штрафы. Однако иркутский эксперт Виктор Кузеванов призвал не торопиться с вырубкой, напомнив о важной роли этого дерева в экологии сибирских городов, пишет МК Байкал.

В России официально вступил в силу перечень растений, признанных вредными и чужеродными. В список попал широко распространенный в городах клен ясенелистный, который в народе часто называют американским. С этого момента обнаружение данного вида на земельном участке грозит собственникам административным штрафом, сумма которого может достигать 700 тысяч рублей. Владельцам земли предписано уничтожать эти насаждения.

Однако иркутское научное сообщество выразило обеспокоенность столь радикальным подходом. Кандидат биологических наук Виктор Кузеванов, имеющий многолетний опыт изучения городских экосистем, заявил, что федеральные меры не учитывают климатические особенности Сибири. По его словам, называть клен агрессивным захватчиком для Иркутска методологически неверно.

Специалист пояснил, что в условиях суровой сибирской зимы и короткого лета растение утрачивает ту инвазивную активность, которую проявляет в европейской части страны. Там он действительно подавляет местную флору и образует густые заросли. В Прибайкалье же клен не вытесняет сосны и лиственницы из лесных массивов, а осваивает лишь пустыри, обочины и дворовые территории, которые десятилетиями остаются без должного озеленения.

Виктор Кузеванов подчеркнул, что на данный момент это дерево выполняет критически важные экологические функции. Оно очищает воздух от выхлопных газов, приглушает шум трасс, стабилизирует почву и создает тень. Ученый предупредил, что массовая и одномоментная вырубка всех таких деревьев катастрофически оголит город, нанеся вред здоровью жителей.

Он призвал власти не поддаваться панике и не копировать методы борьбы, применяемые в центральных регионах. Вместо штрафов и кампанейщины эксперт предлагает поэтапно замещать клен местными породами в рамках плановых программ озеленения. Это позволит сохранить экологический баланс и не тратить бюджетные средства впустую.