Плановое ТО газа: шесть тысяч рязанцев не пустили газовиков в свои дома

Рязанские газовики с начала 2026 года проделали колоссальную работу: специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» и «Рязаньгоргаз» провели плановое техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в 133 тыс. квартир и частных домов. Цифра внушительная, но за ней скрывается более тревожная статистика. Об этом сообщает издание 7info.

Регулярные осмотры позволяют на ранней стадии найти неисправности, вовремя заметить утечки и предотвратить аварию, пока она не переросла во что-то серьезное. Специалисты проверяют герметичность соединений, состояние труб, работоспособность самих приборов и систем автоматики безопасности, а заодно инструктируют жильцов — казалось бы, сплошная польза.

Однако шесть тысяч потребителей рассудили иначе. Они просто не пустили газовиков на порог. И вот здесь начинаются реальные риски. Отказ — не просто каприз, а прямая угроза безопасности: повышается шанс утечки газа, отравления угарным чадом, пожара или даже взрыва. Причем страдают от этого не только упрямые жильцы, но и их соседи.

Газораспределительная организация не может просто махнуть рукой. Алгоритм жесткий: сначала владельцу направляют уведомление — мол, обеспечьте доступ. Затем назначают повторную попытку в согласованную дату. Если доступа снова нет, составляют акт о недопуске. И на его основании подачу газа приостанавливают. Потребителя, разумеется, уведомляют о причинах и о том, как потом все возобновить. Таким образом, отказ от техобслуживания газового оборудования — это не экономия времени или недоверие к службам, это прямой путь к отключению газа со всеми вытекающими неудобствами.

