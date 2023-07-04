Запрет на продажу пива на стадионах России может быть снят к осени

Президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщил, что ограничение на продажу пива на стадионах в России может быть отменено. Об этом он рассказал в интервью для РИА Новости .

Дурдыев считает, что ограничение могут снять к осени. Объяснил он это тем, что уже ведутся переговоры с властями по вопросу снятия ограничений. Дурдыев выразил надежду, что к осени будут изменены законы, которые разрешат продажу и распитие напитка на стадионах.

Ранее представитель МВД Валерий Ботвин сообщал, что ведомство не против инициативы о возвращении алкоголя, но только при введении системы для идентификации болельщиков.

Запрет для стадионов действует в РФ уже 18 лет. Отменяли его только во время ЧМ по футболу в 2018, но только в качестве исключения.