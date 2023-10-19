Запрет на вещание СМИ Латвии на русском языке назвали циничной насмешкой

Решение латвийских властей о введении такого запрета совпало с Международным днем всеобщего доступа к информации, что выглядит откровенным издевательством.

Об этом заявил Федор Стржижовский, советник российского постпредства при Организации Объединенных Наций. Он напомнил, что в Латвии порядка 40% жителей используют русский язык в качестве основного средства общения. Этот же язык был принят ООН одним из официальных. Ничто из этого не помешало латвийским властям запретить его.

«Как циничная насмешка выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации», - указал дипломат.

Его слова привело ТАСС. По мнению Стржижовского, латвийское правительство поставило знак равенства между новостями на русском языке и национальной безопасностью. При этом оно считает себя сторонником мира и свободы, и поучает других по любому поводу.