Запрет на ввоз россиянами машин в Евросоюз назвали глупостью и беспределом

Это нарушает все мыслимые правила, поскольку под ограничения попали предметы личного пользования. Так считает глава Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

ЕС запретил гражданам РФ ввозить на территорию объединения шампуни, автомобили и смартфоны. Он указал, что под рестрикции попали товары, которые предназначены для личного пользования.

«Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота», - указал он.

Давыдов добавил, что подобные меры совершенно незаконны, если подводить к ним таможенную логику. Он также понадеялся, что российские власти не будут уподабливаться европейцам и вводить зеркальные ответные меры.