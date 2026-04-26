«Запретили крестить на год»: священника из Кольчугино строго наказали за грубость, попавшую на видео еще два года назад

Священнослужитель из города Кольчугино Владимирской области понес строгое дисциплинарное наказание за действия, шокировавшие пользователей социальных сетей. Настоятель Свято-Успенского храма Дмитриевского погоста Олег Аникин был отстранен от совершения Таинства Крещения сроком на один год после того, как в интернете распространилось видео с его участием, на котором он, по мнению зрителей, ведет себя крайне бестактно и грубо по отношению к крещаемому, передает портал « Владимирские новости ⁠»

Инцидент, зафиксированный на камеру, произошел еще в 2023 году, однако предан огласке был только сейчас. 23 апреля в Епархиальном управлении состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Александровской епархии, которая рассмотрела опубликованные кадры. Члены комиссии составили рапорт на имя Правящего архиерея, предложив объявить священнику строгий выговор и на год запретить ему совершать крещения. Именно эта мера пресечения и была утверждена в итоге. Сам Олег Аникин уже принес извинения за случившееся.