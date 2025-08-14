Запретим и ее? Плякин заявил, что немало мошенников звонят по телефонной сети

Запреты только стимулируют людей искать обходные пути. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Владимир Плякин.

Депутат Владимир Плякин выступил с новым заявлением на фоне ограничений звонков через иностранные мессенджеры. По его мнению, такие меры не решают проблему, а лишь создают новые сложности для пользователей. Но они всегда находили способы обхода ограничений, напомнил Плякин.

Также депутат подверг сомнению аргумент о безопасности. Он отметил, что большинство подозрительных звонков поступает через обычную телефонную связь, а не мессенджеры:

«Может, тогда запретим и ее? Вернем таксофоны на каждую улицу? Абсурд? Именно так выглядит и выборочный запрет мессенджеров», — заявил депутат.

Вместо запретов он предложил развивать отечественные аналоги. А принудительный переход на неудобные платформы бесперспективен — граждане все равно будут пользоваться тем, что удобнее, заключил Владимир Плякин.

Ранее эксперт по информбезопасности Лукацкий предрек смерть мессенджерам.