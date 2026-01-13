Запретное молчание: расследование показало, что новокузнецкий роддом не оповестил Роспотребнадзор об инфекциях

Расследование трагедии в новокузнецком роддоме выявило грубые нарушения в работе учреждения. Как сообщают Telegram-каналы, администрация ГКБ № 1 имени Курбатова своевременно не передала в Роспотребнадзор обязательные извещения о вирусных инфекциях, что могло способствовать неконтролируемому распространению заболеваний среди пациентов.

Согласно полученным данным, медицинская организация не направила в контролирующий орган 32 экстренных извещения, которые должны были быть поданы незамедлительно после выявления инфекций у новорожденных и рожениц. Информация была внесена в Единую информационно-аналитическую систему Роспотребнадзора с опозданием на 12 дней. За этот период, как отмечают эксперты, эпидемиологическая обстановка в роддоме могла значительно ухудшиться.

Важным обстоятельством является то, что больница уже неоднократно получала служебные предостережения от контролирующих органов, но не приняла надлежащих мер для устранения нарушений.

Напомним, что сообщения о гибели девяти новорожденных в акушерском стационаре этого учреждения появились утром 13 января. По предварительной версии следствия, причиной трагедии могло стать распространение острой респираторной инфекции, что делает своевременное извещение Роспотребнадзора критически важным для предотвращения катастрофы.